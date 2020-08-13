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إرهابيون يستولون على ميناء رئيسى فى موزمبيق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

استولى إرهابيون على ميناء رئيسي في شمال موزمبيق، الأربعاء، في أعقاب أيام من تجدد القتال في المنطقة، حيث إن الإرهابيين سيطروا على ميناء موكيمبوا دا برايا عند الفجر.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال مصدر عسكري في موزمبيق إن الإرهابيين أصابوا إحدى السفن بقذيفة صاروخية، متابعا: المتمردون أغرقوا أحد المراكب التي اشتراها الرئيس الراحل أرماندو غيبوزا، والوضع معقد.

فيما أفادت وسائل إعلام بأن المجموعة التي استولت على الميناء مرتبطة بتنظيم داعش، وتقع بلدة موكيمبوا دا برايا على بعد أقل من 80 كلم جنوب شبه جزيرة أفونجي حيث يقع مشروع منشأة لتسييل الغاز الطبيعي، هو واحد من أكبر المشاريع الاستثمارية في إفريقيا ويشكل ميناء موكيمبوا دا برايا حاليا المعبر الأساسي نحو المشروع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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