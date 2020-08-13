إصابة حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

أعلن خواو دوريا، حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتب جواو دوريا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أشارك النتيجة الإيجابية لاختبار "كوفيد-19" الخاص بي"، مشيرا إلى أن هذا هو سادس اختبار يخضع له، بحسب "روسيا اليوم".



وأضاف: "أنا الآن بالفعل فى الحجر الصحي، وسأعمل من المنزل"، ولفت إلى أنه لم تظهر عليه أعراض الإصابة وانه بحالة جيدة.

وكان دوريا، وويلسون فيستل، حاكم ولاية ريو دى جانيرو، ضمن حكام الولايات الذين فرضوا تدابير مشددة فى مواجهة جائحة كورونا، وهو ما عرض الاثنين لانتقادات حادة من جانب بولسونارو.

Advertisements

وأصيب الرئيس البرازيلى بالفيروس، وتعافى منه، كما أعلنت زوجته شفاءها من مرض "كوفيد-19"، ولكن جدتها توفيت متأثرة بإصابته بالمرض.

يشار إلى أن ولاية ساوباولو هى أكبر ولاية فى البرازيل من حيث عدد السكان بأكثر من 40 مليون نسمة، وقد خففت فى الوقت الراهن من القيود على الحياة العامة، وأعادت فتح الاقتصاد تدريجيا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة فى البرازيل، اليوم الأربعاء، تسجيل 55155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1175 وفاة، ويبلغ إجمالى عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" فى البرازيل الآن ثلاثة ملايين و164785 فى حين بلغ إجمالى الوفيات 104201.