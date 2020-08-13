مصدر أمنى عراقى: عدم وقوع إصابات أو خسائر نتيجة الهجوم على رتل للتحالف الدولى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

أكد مصدر أمني عراقى، عدم وقوع إصابات أو خسائر نتيجة الهجوم على رتلا للتحالف الدولى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل، حيث استهدفت عبوة ناسفة رتلا للتحالف الدولى في منطقة البطحاء غربي الناصرية بالعراق.

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وفى وقت سابق أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على عائلة "داعشية" حاولت الدخول إلى البلاد، حيث ذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، في بيان صحفي "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أفراد عائلة داعشية في نيتهم الدخول إلى العراق قادمين من إحدى دول الجوار، تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى، وتم إلقاء القبض عليهم أثناء دخولهم المحافظة".

ووفقا لموقع روسيا اليوم أضافت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، أن "رب الأسرة مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي عمل بما يسمى هيئة التطوير والتصنيع العسكري بصفة خبير تفخيخ وتصفيح العجلات، والمكنى بابي ماريا".

ولفتت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، إلى أنه من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف صراحة بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية، وقد هرب هو وعائلته إلى إحدى دول الجوار أثناء عمليات التحرير.