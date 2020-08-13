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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الأمريكى لدى ليبيا يزور تركيا لبحث انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
إلتقى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عدد من المسؤولين الأتراك، لدى وصوله أنقرة، اليوم الأربعاء، للتشاور حول موضوع حل الأزمة الليبية، وفق ما أوردت سفارة الولايات المتحدة في طرابلس، وجاء في بيان أصدرته السفارة الأمريكية في ليبيا أن نورلاند تشاور مع كبار المسؤولين الأتراك "حول الحاجة الملحة لدعم الأصوات الليبية التي تسعى بصدق إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الحوار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة، مع احترام كامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها".
وذكر البيان أن الزيارة، التي أعقبتها مكالمات هاتفية بين الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والتركي، رجب طيب أردوغان، تناولت "الخطوات اللازمة لتحقيق انسحاب كامل ومتبادل للقوات الأجنبية والمرتزقة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي، وتعزيز الشفافية والإصلاحات الاقتصادية".
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