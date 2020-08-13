السفير الأمريكى لدى ليبيا يزور تركيا لبحث انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

إلتقى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عدد من المسؤولين الأتراك، لدى وصوله أنقرة، اليوم الأربعاء، للتشاور حول موضوع حل الأزمة الليبية، وفق ما أوردت سفارة الولايات المتحدة في طرابلس، وجاء في بيان أصدرته السفارة الأمريكية في ليبيا أن نورلاند تشاور مع كبار المسؤولين الأتراك "حول الحاجة الملحة لدعم الأصوات الليبية التي تسعى بصدق إلى إنهاء الصراع والعودة إلى الحوار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة، مع احترام كامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها".

