كامالا هاريس: أميركا بحاجة إلى قيادة

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ويلمنغتون: أعلنت المرشّحة الديموقراطيّة لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة كامالا هاريس أنّ الولايات المتحدة "بحاجة ماسّة إلى قيادة"، وذلك في أوّل ظهور لها الأربعاء إلى جانب جو بايدن الذي اختارها لتخوض معه السباق الرئاسي ضدّ دونالد ترمب.

وقالت المدّعية العامة السابقة لولاية كاليفورنيا، خلال خطاب في ويلمينغتون مسقط رأس بايدن في ولاية ديلاور إنّ "القضيّة ضدّ دونالد ترامب واضحة وسهلة الإثبات".

وأضافت أوّل امرأة ملوّنة تترشّح لمنصب نائب الرئيس، أنّ البلاد تحتاج على وجه الخصوص إلى مواجهة مشكلة العنصريّة المستمرّة.

وقالت "نحن نشهد محاسبة أخلاقيّة للعنصريّة والظلم المنهجي" وهو ما أعاد "إلى شوارع بلادنا تحالفاً ضميريّاً جديداً يطالب بالتغيير".