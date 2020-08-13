شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "دينية البرلمان "يطالب بقصر مدة خطبة وصلاة الجمعة لـ15 دقيقة حال العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن ضوابط عودة صلاة الجمعة لابد وأن تشمل الالتزام بكافة الضوابط التى تتبع فى فتح المساجد للأركان الخمس من ارتداء الكمامة والتزام التباعد الاجتماعى وإحضار سجادة الصلاة الخاصة وغيرها من الإجراءات الاحترازية التى تم أخذها خلال الفترة الماضية مع فتح المساجد.

وطالب "حمروش" بقصر مدة الصلاة لأن تصبح 15 دقيقة فقط شاملة الخطبة والصلاة، على أن تتم مغادرة المصلين وغلق المسجد فور إنهاء الصلاة، وأن يفتح قبل الآذان مباشرة حتى لا يكون هناك فرصة للجلوس بالمسجد دون الصلاة

ولفت "حمروش" إلى أنها يمكن أنه تصلى ظهرا فى المنزل لحين زوال الغمة، فهناك مبدأ رئيسى وهو الحفاظ على الساجد قبل المساجد ، قائلا"عودة صلاة الجمعة ليس معناها الإلزام بالنزول للصلاة وإنما الإتاحة.. فهى جوازية وليست وجوبية لحين زوال الغمة والمتمثلة فى جائحة كورونا والتى لازال يعانى العالم كله منها "

يذكر أن هناك حالة من الترقب لضوابط عودة صلاة الجمعة والتى كانت قد أعلنت وزارة الأوقاف عن مناقشتها قريبا مع مجلس الوزراء فى اجتماع للجنة إدارة أزمة كورونا، وتأتى عودة صلاة الجمعة بعد غياب دام لأكثر من 4 أشهر بسبب تداعيات أزمة كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية للتقليل من التجمعات وتفعيل التباعد الاجتماعى، وهو ما يجعل عودتها محل اهتمام لدى الجميع وتساؤلات حول آلية تنظيمها والضوابط لمنع تسلل وانتشار فيروس كورونا.