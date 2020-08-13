شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن تلقى 4 شكاوى فى اليوم الثانى لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين المشكلة برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ أنها تلقت فى يومها الثاني، ٤ شكاوى من زملاء، تم التدخل السريع لإزالة أسبابها، وتمكين الزملاء من مواصلة عملهم.
وأضافت :"تلخصت شكويان، منع محررة ومصور جريدة "الوفد" من التصوير بلجنة مدرسة عابدين الثانوية بشارع نوبار بالقاهرة، وأجرى النقيب اتصالات أسفرت عن إنهاء المشكلة، وممارستهما عملهما بحرية كاملة، والشكوى الثالثة من زميلة مراسلة بجريدة "الوطن"، تتلخص في تعامل وصفته بغير اللائق، من أحد أفراد تأمين مقر اللجنة، ومنعها من الدخول، وعند الاتصال بالزميلة كانت قد غادرت لممارسة تغطيتها عبر لجان أخرى، فيما كانت هناك شكوى رابعة، في إساءة لفظية من عمدة إحدى القرى بمحافظة أسيوط، وقوله "مش عاوزين صحافة، مش عاوزين إعلام" ".
وأوضحت غرفة النقابة، أنه ما دون ذلك لم تتلق اللجنة أي شكاوى، حيث مارس مراسلو الصحف والمصورون بمختلف الإصدارات، مهام عملهم دون التقدم بأية شكوى لغرفة عمليات نقابة الصحفيين.
وتضم اللجنة تحت إشراف النقيب أعضاء المجلس، حسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد ومحمود كامل وعمرو بدر.
وبدأت اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في فرز أصوات الناخبين لإعلان أسماء الفائزين وإرسال النتيجة إلى اللجان العامة تمهيدا لتجميعها وإعلانها لاحقا بشكل رسمي.
وأغلقت 14 ألفا و92 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية أبوابها في تمام التاسعة مساء الأربعاء بعد إقبال جيد من قبل الناخبين.
وبلغ عدد المقيدين في كشوف الناخبين وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات نحو 63 مليونا أدلى عدد منهم بصوته من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء بإشراف 18 ألف قاض أساسى واحتياطى يعاونهم 120 ألف موظف.
وتنافس في هذه الانتخابات 787 مرشحا بالنظام الفردي للفوز بـ 100 مقعد في 27 محافظة
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