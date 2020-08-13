بايدن يعد بخطة علمية وزيادة اختبارات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال جو بايدن، المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة الأمريكية، إنه سيعمل هو وكامالا هاريس، التي اختارها نائبة له، على وضع خطة شاملة لمكافحة جائحة فيروس كورونا إذا تم انتخابه رئيسا.

وأضاف: "ستكون هناك خطة شاملة لإدارة جو بايدن وكامالا هاريس لمكافحة كوفيد-19 وتجاوز هذه الجائحة".

وتابع أنه سيعمل على تعزيز ارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات) وزيادة اختبارات الكشف عن الفيروس وتوفير الموارد اللازمة لحكومات الولايات والحكومات المحلية لفتح المدارس والأنشطة التجارية بشكل آمن.

وأضاف: "بإمكاننا فعل هذا. نحتاج فقط إلى رئيس ونائب رئيس لديهما الإرادة للقيادة وتحمل المسؤولية".