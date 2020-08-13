محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بما شهدته انتخابات مجلس الشيوخ 2020 من مشاركة قوية للمرأة المصرية بجميع محافظات الجمهورية منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت على مدار اليوم وأمس.
وقالت مايا مرسى: "المرأة المصرية كانت على عهدها مع الوطن وتوجت الانتخابات بمشاركتها القوية، متحدية حرارة الجو المرتفعة، وجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وأدت واجبها ملتزمة بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار الفيروس، ولن ننسى المشاركة المتميزة للسيدات كبار السن وذوي الإعاقة".
وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مشاركة المرأة المصرية في هذه الانتخابات ستضاف إلى سجل المشاركة المشرفة لها بجميع الاستحقاقات الدستورية السابقة التي شرفت مصر وأبهرت العالم.
وأكدت: مصر هي الكسبانة في الانتخابات بالصورة المشرفة التي ظهرت بها أمام العالم، مثمنة الجهود المتميزة للهيئة الوطنية للانتخابات التي أظهرت الانتخابات بهذه الصورة المشرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا مرسي تشيد بمشاركة المرأة في انتخابات الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.