تركيا تعتقل 25 امرأة تظاهرن لدعم اتفاقية لحماية النساء من العنف المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر في الشرطة التركية، إن القواو اعتقلت مساء الأربعاء، 25 امرأة شاركن في احتجاج على سعي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، لسحب تركيا من اتفاقية دولية لحماية النساء من العنف المنزلي، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.
وبحسب "رويترز" فقد تظاهر نحو ١٠٠ امرأة في شوارع العاصمة أنقرة، مساء الأربعاء، يطالبن بتنفيذ أكثر صرامة لاتفاقية اسطنبول التي أبرمها المجلس الأوروبي.
واندلعت مناوشات بين الشرطة والمحتجات فيما أغلقت قوات الأمن الطريق وطلبت من النساء التفرق حسبما ظهر في الفيديو.
وقالت جماعة تراقب جرائم قتل النساء إن تركيا شهدت مقتل 474 امرأة العام الماضي وهو ضعف العدد المسجل عام 2011 وذلك رغم توقيع البلاد على اتفاقية إسطنبول عام 2011.
ومن المتوقع أن يعلن حزب العدالة والتنمية قراره قريبا بخصوص إما البقاء في الاتفاقية أو الانسحاب منها.
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