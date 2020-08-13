العاهل السعودي يصل إلى نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)
وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الأربعاء، إلى منطقة نيوم شمالي المملكة لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصل إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.
واكتفت "واس" بالقول إن "الملك سلمان كان قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم".
ونشرت الوكالة صورا للملك سلمان وهو ينزل من الطائرة ويبدو في صحة جيدة في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى بعد أن أجرى عملية جراحية.
وخرج العاهل السعودي من مستشفى في العاصمة الرياض في 30 يوليو الماضي، بعد أن أمضى نحو 10 أيام به لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.
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