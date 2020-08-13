ترامب يعتزم تكثيف حملته الانتخابية بالتزامن مع مؤتمر الحزب الديمقراطي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة أربع ولايات أمريكية تعتبر تنافسية في الانتخابات في الأسبوع المقبل؛ إذ يحاول جذب الانتباه بعيدًا عن الديمقراطيين الذين سيرشحون جو بايدن رسميًا لخوض السباق الرئاسي في ذات التوقيت، حسبما ذكرت رويترز.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنباء، إن ترامب يعتزم زيارة ولايات مينيسوتا وويسكونسن وأريزونا وبنسلفانيا وهي ولايات ثبت أنها ضرورية في حسم السباق وضمان الفوز بالرئاسة.

ومن المقرر أن يعقد الحزب الديمقراطي مؤتمره عبر الإنترنت الأسبوع المقبل في ميلواكي بولاية ويسكونسن.

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ويبحث ترامب، الذي يواجه صعوبات في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد والركود الاقتصادي، عن سبل لتثبيط زخم حملة بايدن بعد أن اختار المرشح الديمقراطي السناتور كمالا هاريس لتكون نائبته في الفريق الرئاسي.

وأظهرت العديد من استطلاعات الرأي على مستوى البلاد وفي بعض الولايات المتأرجحة أن بايدن متفوق على ترامب على الرغم من إصرار الرئيس الأمريكي على أنه لا يزال يحقق نجاحًا، وأحجمت حملة ترامب الانتخابية عن التعليق على زيارات الرئيس الأسبوع المقبل.

وعقد المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن ونائبته السيناتورة كامالا هاريس عضو مجلس الشيوخ، مساء الأربعاء، أول مؤتمر صحفي مشترك.