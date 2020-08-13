شركات التكنولوجيا الكبرى في أمريكا تناقش أمن الانتخابات مع الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

التقى ممثلو شركات "جوجل" و"ريديت" و"تويتر" وعدد آخر من شركات التكنولوجيا الأمريكية، مع مسؤولي وكالات حكومية أمريكية، مساء الأربعاء، لمناقشة مسألة أمن الانتخابات.

وقالت الشركات في بيان مشترك أصدرته شركة "جوجل" إن المحادثات ركزت على الاستعداد للمؤتمرات الحزبية، الديمقراطية والجمهورية، المقبلة وتخطيط السيناريو المتعلق بنتائج الانتخابات.

وتعرضت شركات التكنولوجيا الكبرى لانتقادات من قبل أعضاء الكونجرس وآخرين لأنها لعبت دورًا في انتشار المعلومات المضللة خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وذكرت الشركات أنها تلتقي بانتظام مع الوكالات الحكومية المكلفة بالحفاظ على نزاهة الانتخابات لمناقشة الاتجاهات وإدخال تحديثات على برامجها، وقد تعهدت بالبقاء يقظة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.