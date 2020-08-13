القضاء اللبناني يستمع الجمعة لوزراء سابقين وحاليين في قضية انفجار بيروت

يستمع القضاء اللبناني بدءًا من يوم الجمعة المقبل لوزراء سابقين وحاليين في قضية انفجار مرفأ بيروت.
ووفقًا لفرانس برس، كان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، فيالعنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.
من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.
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