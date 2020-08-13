اليمن : تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين شرقي صنعاء

تمكنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، من تحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثيين بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.
وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان صحفي، إن قوات الجيش تمكنت بمساندة مقاتلات تحالف دعم الشرعية "من تحرير مواقع مهمة في محيط منطقة نجد العتق، ووصلت إلى نهاية سلسلة جبال بحرة والمنامة الاستراتيجيةالمطلة على خطوط الإمداد للمليشيا الحوثية والتي تؤدي إلى جبهات صرواح وهيلان، بمحافظة مأرب النفطية".
وأشار البيان إلى أن المعارك و الغارات أسفرت عن سقوط "عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، إضافة إلى تدمير عدد من عرباتها وآلياتها القتالية".
وبحسب البيان، فإن المواقع التي حررتها قوات الجيش خلال
ولم يصدر الحوثيون اي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.
وتخضع معظم مديرية نهم التي توصف بأنها البوابة الشرقية لصنعاء، لسيطرة جماعة الحوثي، فيما تسيطر قوات الجيش الحكومي على بعض المناطق هناك القريبة من محافظة مأرب النفطية.
وتشهد هذه الجبهة معارك عنيفة متقطعة بين الطرفين منذ سنوات، أدت إلى استنزاف آلاف المقاتلين من كلا الجانبين.
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