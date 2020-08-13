اليمن : تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، حيث قالت السلطات الصحية في اليمن، إن عدد المصابين بلغ 1841، بعد رصد

10 حالات جديدة.

و أضافت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن،أنها سجلت 5 حالات وفاة، 4 منها في حضرموت، والخامسة في المهرة،

Advertisements

وأشارت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، إلى أن عدد الوفيات بلغ 528 حالة، منذ الإعلان عن تفشي الوباء في البلاد.

كما سجلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، 18 حالة شفاء 16 حالة في تعز وحالتان في المهرة.