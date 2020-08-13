اليمن : تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، حيث قالت السلطات الصحية في اليمن، إن عدد المصابين بلغ 1841، بعد رصد10 حالات جديدة.
و أضافت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن،أنها سجلت 5 حالات وفاة، 4 منها في حضرموت، والخامسة في المهرة،
كما سجلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، 18 حالة شفاء 16 حالة في تعز وحالتان في المهرة.
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