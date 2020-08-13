وزير العمل الألماني يلغي زيارة رومانيا بسبب كورونا

ألغى وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، زيارة كان مقررا أن يقوم بها إلى رومانيا اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعرب الوزير الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم عن أسفه لاضطراره إلى تأجيل زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست.

كان معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أدرج العاصمة الرومانية مجددا على قائمة

البؤر الخطيرة لوباء كورونا.

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وأضاف هايل: "بالنسبة لي، كانت موازنة صعبة، بين أن أجري تبادلا لوجهات النظر ميدانيا (في رومانيا) أو أن اتخلى عن ذلك مؤقتا بسبب واجب مراعاة زملائي، والصحة العامة"، مضيفا أن نظيرته الرومانية فيولتا الكسندرو تلقت قراره

بقدر كبير من التفهم.

كان هايل يعتزم أن يبحث والكسندرو كيفية سبل توفير مزيد من الحماية للعمالة الموسمية الرومانية في المزارع، ومصانع اللحوم في ألمانيا.

وكانت الأضواء تسلطت بدرجة كبيرة على ظروف عمل العاملين المنحدرين من شرق أوروبا في هذه القطاعات في ألمانيا وذلك بعد تكرار ظهور بؤر لوباء كورونا في مثل هذه الأماكن.

وأضاف هايل أنه سيجري لقاء مع الكسندرو عبر تقنية الفيديو كونفرانس غدا الخميس.