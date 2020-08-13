غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة إثر إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأفاد الجيش في بيان أن «طائرات حربية ومروحيات عسكرية ودبابات ضربت عددا من الأهداف لحركة حماس في قطاع غزة» مؤكدا استهداف «بنى تحتية تحت الأرض ومراكز مراقبة لحماس» وذلك «ردا» على استمرار إطلاق بالونات حارقة على إسرائيل.

وخلال الأسبوع الماضي، تم إطلاق بالونات حارقة مرات عدة من غزة إلى داخل إسرائيل، ما أدى إلى ضربات انتقامية على مواقع لحماس.

وأفادت أجهزة الإطفاء الإسرائيلية عن حوالي ستين حريقا نتجت عن البالونات الحارقة في جنوب إسرائيل خلال يوم الثلاثاء وحده، دون ذكر ضحايا.

وأعلنت إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة فجرا لفترة غير محدودة، مستثنية فقط مرور «المساعدات الإنسانية الأساسية والوقود».