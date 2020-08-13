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بومبيو يؤكد دعمه للمتظاهرين في بيلاروس

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أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في براغ دعمه للمتظاهرين في بيلاروس وطلب من نظام مينسك الامتناع عن استخدام القوة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش «نريد أن يتمتع شعب بيلاروس بالحريات التي يطالب بها ويعتقد أنها تضمن مصلحته العليا».

وأضاف «نطلب فورا أن يكون المتظاهرون غير العنيفين محميين وبأمان، وليس من مصلحة أحد التصرف بهذه الطريقة».

واعتبر بابيش، من جانبه، مسار الأحداث في بيلاروس «صادمًا» و «فاضحًا».

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وأضاف «آمل ألا يكتفي الاتحاد الأوروبي بنشر البيانات فحسب، بل أن يتخذ إجراءات أيضا»، معتبرا أن النظام القائم في بيلاروس «غير مقبول».

وتعم احتجاجات مناهضة لإعادة انتخاب الرئيس المستبد ألكسندر لوكاشنكو الذي يتولى زمام السلطة منذ 26 عاما، العاصمة مينسك والعديد من المدن الأخرى في البلاد منذ مساء الأحد.

وقامت الشرطة بتفريق التظاهرات مستخدمة القنابل الصوتية والرصاص المطاطي، وأسفرت الاحتجاجات عن اعتقال آلاف الأشخاص ومقتل شخص وإصابة أكثر من 250 آخرين، بحسب أرقام رسمية.


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