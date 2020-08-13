باريس تحذر من السفر إلى النيجر

أصدرت فرنسا تحذيرا من السفر إلى النيجر عقب هجوم وقع، مؤخرا، وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ستة رعايا فرنسيين.

وأعلنت وزارة الخارجية في باريس أنها تحذر بوجه عام من السفر إلى النيجر بسبب الوضع الأمني هناك، واستثنت العاصمة نيامي، والزيارة لأسباب ملحة.

وقالت الوزارة، إن التهديد الإرهابي، وخاصة خارج نيامي، لا يزال مرتفعا للغاية.

وقتل الفرنسيون الستة، ومواطنان نيجريان، في محمية وطنية شرق نيامي ، ولا تزال السلطات تبحث عن منفذي الهجوم. وفتحت وحدة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقا في الهجوم.