توافد المصريين لاختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ

وشهد اليوم الأول من عملية التصويت انتظام العملية الانتخابية في مختلف المحافظات المصرية، ويتابع انتخابات الشيوخ 163 مؤسسة إعلامية دولية بجانب المؤسسات المحلية، بالإضافة إلى عشرات من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، والجامعة العربية، وفق بروتوكولات أبرمت مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
يتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ، وفقا للقائمة النهائية للمرشحين، 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة، ليختار الناخبون من بينهم ثلثي أعضاء المجلس بواقع 200 عضو، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو آخرين، ليكتمل النصاب القانوني لأعضاء المجلس بواقع 300 عضو.
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