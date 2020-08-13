ونقلت صحيفة «ذا ناميبيان» عن الفريدو هنجاري، مستشار الرئيس الناميبي هيج جينجوب، قوله إن عرض الحكومة الألمانية عشرة ملايين يورو تعويضا «أمر غير مقبول».
كانت الإمبراطورية الألمانية التي عُرفت باسم (الرايخ الألماني) استعمرت ناميبيا في الفترة من عام 1884 حتى عام 1915 وأخمدت آنذاك انتفاضتين لجماعتين شعبيتين بطريقة وحشية.
ويقول مؤرخون إن نحو 65 ألفا من قبائل الهيريرو (البالغ عددها 80 ألف شخص) وما لا يقل عن عشرة آلاف شخص من قبائل الناما لقوا حتفهم جراء ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر ناميبيا ترفض العرض الألماني لتعويضها عن فترة الاستعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.