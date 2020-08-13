ناميبيا ترفض العرض الألماني لتعويضها عن فترة الاستعمار

رفضت ناميبيا عرض ألمانيا الخاص بتعويضها عن فترة استعمار البلاد.

ونقلت صحيفة «ذا ناميبيان» عن الفريدو هنجاري، مستشار الرئيس الناميبي هيج جينجوب، قوله إن عرض الحكومة الألمانية عشرة ملايين يورو تعويضا «أمر غير مقبول».

كانت الإمبراطورية الألمانية التي عُرفت باسم (الرايخ الألماني) استعمرت ناميبيا في الفترة من عام 1884 حتى عام 1915 وأخمدت آنذاك انتفاضتين لجماعتين شعبيتين بطريقة وحشية.

ويقول مؤرخون إن نحو 65 ألفا من قبائل الهيريرو (البالغ عددها 80 ألف شخص) وما لا يقل عن عشرة آلاف شخص من قبائل الناما لقوا حتفهم جراء ذلك.