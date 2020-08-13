شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 129 إصابة جديدة بكورونا و26 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس، تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و26 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و 5085 حالة وفاة.