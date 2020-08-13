غواصون ينتشلون جثة طفل من نهر دجلة ويبحثون عن شقيقته الغارقة في بغداد

وقال إعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "إخباراً ورد من قبل أحد المواطنين على سيطرة النجدة المركزية، بوجود حادث غرق لطفلين من ذويه أثناء السباحة في نهر دجلة قرب مقام الخضر".

وأضاف أنه "تم توجيه مفارز غواصي النجدة النهرية على الفور، حيث تمكنت من انتشال جثة طفل من داخل النهر، وتم التعرف عليه من خلال ذويه"، مبيناً أن "البحث مازال جارٍ عن شقيقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتسليم الجثة أصولياً".

