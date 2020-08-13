درجال: الوزارة لم تتسلم اي مبالغ لدعم الشباب منذ 2014

وقال درجال في بيان للوزارة إن "الدولة ومع الأسف لم تعطِ الشباب الفرصة لكي ينهضوا بواقعهم والدليل لم تستلم الوزارة ضمن ميزانيتها منذ ٢٠١٤ والى الان اي مبالغ لدعم الشباب في إشارة واضحة بأهمال هذه الشريحة المهمة، مضيفا أنه سيسعى ومن خلال الإمكانيات البشرية والمالية المتوفرة في الوزارة إلى إيلائهم الاهتمام الذي يستحقونه بصفتهم بناة المستقبل في شتى المجالات العلمية والثقافية والرياضية، كذلك فتحنا باب التعاون مع مدراء المديريات الشبابية في بغداد والمحافظات من اجل التواصل فنيا مع الوزارة لتنظيم الانشطة والمبادرات الشبابية والبحث عن الموهوبين وصقل مواهبهم".واوضح أنه "استلم تركة ثقيلة جدا لكن هذا لايعني الاستسلام وسيتم العمل بكل قوة خدمة للشباب العراقي الذي يمتلك خزينا كبيرا من العلم والمعرفة ومواهب مميزة لاتنضب لكنها تحتاج إلى دعم ورعاية إلى جانب بنى تحتية متطورة تعمل على صقلها".

هذا وضمت الفقرة المسائية في الاحتفالية باليوم العالمي للشباب، مجموعة من الاستعراضات والفعاليات الرياضية التي نظمتها دائرة التربية البدنية والرياضة، شعبة الانشطة الرياضية، شاركت بها فرق مواهب كرة القدم والتايكوندو والجودو والجيت كون دو والعاب القوى إلى جانب فعالية رفع العلم العراقي التي قدمها بطل رياضة المكفوفين، كما تضمنت الفعاليات استعراض مميز للسيارات والدراجات النارية.



وكانت الفقرة الصباحية للاحتفاء باليوم العالمي للشباب شهدت عددا من الفقرات والمبادرات نظمتها دوائر الوزارة تنوعت بين الانشطة الفنية والثقافية والعلمية والرياضية.