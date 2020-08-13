2020-08-12 | 23:53
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أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال أن خطة الوزارة تنصب للنهوض بواقع الشباب والرياضة بعد أن أهملت هذه الشريحة لسنوات طويلة، من خلال تسخير كل إمكانات الوزارة خدمة لهذه الشريحة المهمة التي تمثل النسبة الأكبر للمجتمع العراقي. جاء ذلك خلال كلمة السيد الوزير في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة يوم الشباب العالمي ١٢ - ٨ - ٢٠٢٠، في مقر الوزارة وشهدت عددا من الفقرات والبرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والتي أقيمت تحت شعار ( شبابنا أملنا في التغيير).
واوضح أنه "استلم تركة ثقيلة جدا لكن هذا لايعني الاستسلام وسيتم العمل بكل قوة خدمة للشباب العراقي الذي يمتلك خزينا كبيرا من العلم والمعرفة ومواهب مميزة لاتنضب لكنها تحتاج إلى دعم ورعاية إلى جانب بنى تحتية متطورة تعمل على صقلها".
هذا وضمت الفقرة المسائية في الاحتفالية باليوم العالمي للشباب، مجموعة من الاستعراضات والفعاليات الرياضية التي نظمتها دائرة التربية البدنية والرياضة، شعبة الانشطة الرياضية، شاركت بها فرق مواهب كرة القدم والتايكوندو والجودو والجيت كون دو والعاب القوى إلى جانب فعالية رفع العلم العراقي التي قدمها بطل رياضة المكفوفين، كما تضمنت الفعاليات استعراض مميز للسيارات والدراجات النارية.
وكانت الفقرة الصباحية للاحتفاء باليوم العالمي للشباب شهدت عددا من الفقرات والمبادرات نظمتها دوائر الوزارة تنوعت بين الانشطة الفنية والثقافية والعلمية والرياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر درجال: الوزارة لم تتسلم اي مبالغ لدعم الشباب منذ 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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