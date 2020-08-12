تجاوزت 15 مليار دولار.. الرئيس اللبناني يعلن خسائر انفجار بيروت

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن خسائر البلاد جراء انفجار مرفأ بيروت تتجاوز 15 مليار دولار.

ونقلت وسائل إعلام محلية رسمية عن عون قوله ، في اتصال هاتفي مع ملك إسبانيا فيليبي السادس، أن “التقديرات الأولية للخسائر التي أسفرت عن حادث انفجار بيروت تفوق 15 مليار دولار”،مشيرا إلى “خسائر مادية أخرى” و”الحاجة لمواد بناء لإعادة بناء الأحياء المتضررة بفعل التفجير”.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الاتصال جاء بمبادرة ملك إسبانيا “معبرا عن تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه المحنة التي أصابته”.

وبحسب المصدر ذاته ، فإن فيليبي السادس أكد لعون “تضامن الشعب الإسباني مع الشعب اللبناني ، مشيرا إلى أن بلاده سترسل المزيد من المساعدات للبنان من أجل المساهمة في معالجة تداعيات التفجير.

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وقضت العاصمة اللبنانية،يوم 4 غشت الجاري، ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

ودمر الانفجار 80 بالمئة من المرفأ وأجزاء واسعة من العاصمة، مخلفا نحو 300 ألف شخص بلا مأوى.

ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.