أكدت التحاليل المخبرية اليوم الأربعاء، والتي أجريت على عدد من الأشخاص، تسجيل 98 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة بني ملال خنيفرة.
وحسب المديرية الجهوية للصحة ببني ملال، فقد تم تسجيل 73 حالات جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا ببني ملال 33 حالة منها من تجار المدينة القديمة التي عرفت استنفار لمختلف السلطات المحلية بالمدينة.
وأضاف المصدر ذاته، أن باقي الإصابات بالجهة توزعت كالأتي: إقليم خريبكة سجل 04 حالة مؤكدة، و13 حالات بالفقيه بن صالح، و4 حالات بخنيفرة و3 حالات بأزيلال.
وقد ارتفع إجمالي الحالات قيد العلاج بني ملال إلى 239 حالة، وبالجهة الى 369 حالة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء في الجهة 319 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قياسية في عدد المصابين بجهة بني ملال خنيفرة.. تسجيل 98 إصابة جديدة بكورونا يرفع الحصيلة بالجهة 698 حالة مؤكدة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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