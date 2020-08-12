بعد تسجيل 73 إصابة في بني ملال..نقل مصابين بكورونا وإقفال المدينة القديمة بعد ظهور بؤرة وسط التجار – فيديو

أقدمت سلطات مدينة بني ملال، اليوم الأربعاء، على إغلاق المدينة القديمة سويقة الغديرة الحمراء والتي تعد أحد أهم الأسواق بالمركز التجاري بالمدينة، وذلك بعد ظهور بؤرة وسط تجار المدينة وتسجيل أزيد من 73 إصابة بفيروس كورونا ببني ملال صباح اليوم.

واستنفرت السلطات المحلية جميع مصالحها في تسابق مع الزمن، للحد من انتشار الفيروس التاجي الذي اقتحم محلات بيع الملابس والمواد الغدائية حيث تم نقل المصابين وإقفال جميع مداخل المدينة القديمة.

وأكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 97 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال خنيفرة لترتفع الحصيلة الاجمالية الى 697 حالة مؤكدة.

وارتفع إجمالي الحالات قيد العلاج في بني ملال إلى 239 حالة، وفي الجهة إلى 365 حالة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء في الجهة 319 حالة.