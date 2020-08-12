إصابة أحد لاعبي برشلونة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأنه جرى تشخيص إصابة أحد لاعبي برشلونة الإسباني بفيروس كورونا المستجد، قبل المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يكشف النادي الكاتالوني في بيانه، عن هوية اللاعب المصاب، إلا أنه أكد عدم اختلاطه بلاعبي الفريق الأول، مما أثار حيرة الجماهير.

بدورها، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن هوية اللاعب المصاب، إذ أكدت أنه الفرنسي جان كلير توديبو، الذي أمضى الموسم الماضي معارًا ضمن صفوف شالكه الألماني.

كما خرج اللاعب الشاب بنفسه بعد ذلك للتأكيد على إصابته بالفيروس، وذلك عبر رسالة على حسابه بموقع تويتر قال فيها "أخبركم بأن نتيجتي كانت إيجابية ولا أعاني من أعراض وأشعر أني بخير، أنا في المنزل أتبع البروتوكل الصحي المناسب واريد العودة إلى التدريبات، لكن حان الوقت للبقاء في المنزل حتى الشفاء من الفيروس، شكرا للجميع على الدعم.

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ولن ينضم توديبو إلى التدريبات في الأيام المقبلة، نظرًا لحتمية عزله داخل منزله، لحين تعافيه من الوباء.

وقام برشلونة بإبلاغ الجهات الرياضية والصحية المختصة بإصابة توديبو، بالإضافة لتتبع كافة الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع توديبو، أثناء إجراء الاختبارات الطبية.

ولم ينضم توديبو إلى تدريبات البارسا، الذي لم ينته موسمه حتى الآن، نظرًا لاستمراره في دوري الأبطال، المقرر إسدال ستارها في 23 آب/أغسطس الجاري.