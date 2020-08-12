شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتزم تشديد قانون مكافحة غسيل الأموال والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير العدل الألماني كريستين لامبريشت، إن برلين تعتزم تشديد القوانين لتسهيل مهمة سلطات الرقابة المالية في ملاحقة جرائم غسيل الأموال، وفق صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة، أن مشروع القانون الجديد يص على أن أي شخص يساعد في تداول أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية، يمكن إدانته في المستقبل بارتكاب جريمة غسيل أموال.

ووفقا للقانون الحالي، تجرى ملاحقة جريمة غسيل الأموال إذا كانت هذه الأموال ناتجة عن أنشطة إجرامية محددة، مثل تهريب البشر وتهريب المخدرات، والابتزاز.