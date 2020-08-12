شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتزم تشديد قانون مكافحة غسيل الأموال والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير العدل الألماني كريستين لامبريشت، إن برلين تعتزم تشديد القوانين لتسهيل مهمة سلطات الرقابة المالية في ملاحقة جرائم غسيل الأموال، وفق صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة، أن مشروع القانون الجديد يص على أن أي شخص يساعد في تداول أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية، يمكن إدانته في المستقبل بارتكاب جريمة غسيل أموال.
ووفقا للقانون الحالي، تجرى ملاحقة جريمة غسيل الأموال إذا كانت هذه الأموال ناتجة عن أنشطة إجرامية محددة، مثل تهريب البشر وتهريب المخدرات، والابتزاز.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تعتزم تشديد قانون مكافحة غسيل الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.