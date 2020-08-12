شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: إغلاق الصناديق وبدء الفرز في انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت جميع صناديق الاقتراع على مستوي الجمهورية في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، في تمام التاسعة مساء اليوم، لينتهي اليوم الثاني والأخير من الانتخابات وبدء عملية فرز الأصوات.

وعقب انتهاء التصويت بدأت أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية، على أن يتم عقب الانتهاء من الفرز إرسال الحصر العددي من كل لجنة فرعية إلى اللجنة العامة التابعة لها بالمحافظة لتقوم بدورها بإعلان الحصر العددي لمجموع لجان الدائرة الواحدة.

ووفقا للجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها نتيجة الجولة الأولى يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس الجاري.