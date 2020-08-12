شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليونان 262 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد.

وترفع القفزة الجديدة في معدلات العدوى إجمالي حالات الإصابة في اليونان إلى 6177 منذ تسجيل أول حالة أواخر فبراير. وتم تسجيل 216 حالة وفاة.

ودفعت الزيادة في الإصابات السلطات إلى فرض مزيد من القيود بشكل تدريجي في ذروة الموسم السياحي.