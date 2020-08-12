شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في تونس إلى 1780 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 38 إصابة محلية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 1780 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 52 حالة .

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