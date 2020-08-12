الأسد عن قانون قيصر الأمريكي: مرحلة جديدة من التصعيد

ياعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب الجديد أن قانون قيصر يشكل عنوان "مرحلة جديدة من التصعيد" على بلاده التي مزقتها أكثر من 9 سنوات من النزاع المدمر.



وخلال إلقاء كلمته، أصيب الأسد بتوعك واستأذن الحضور المغادرة قبل أن يعود لاحقاً على وقع التصفيق وهتاف "بالروح بالدم نفديك يا بشار"، وبرر توقفه عن إلقاء كلمته بانخفاض ضغطه.

وقال الأسد، في كلمته الأولى أمام أعضاء مجلس الشعب الذي انتخب الشهر الماضي، إن قانون قيصر الأمريكي، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف يونيو/حزيران، "ليس بمجرد قانون لفرض عقوبات اقتصادية، وإنما هو عنوان لمرحلة جديدة من التصعيد".

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وأوضح أن هذه المرحلة "لا تختلف في الجوهر عن كل ما سبقه، مع بعض الإضافات في الشكل والمضمون"، لافتاً إلى أن "عملية التصعيد لخنق الشعب السوري كانت مستمرة".

وتعد العقوبات، التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصاَ أو كياناً بينهم الأسد وزوجته أسماء الأكثر قساوة على سوريا.

وفي يوليو/ تموز، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كياناً وشخصاً إضافيين، بينهم حافظ (18 عاماً)، الابن الأكبر للرئيس السوري.