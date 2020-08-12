الجيش الليبي يرصد نقل تركيا مرتزقة أفارقة إلى مصراتة

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، الأربعاء، إن الجيش الليبي رصد نقل تركيا لإرهابيين من معسكرات في الصومال إلى مصراتة بدعم وتمويل قطري.

وتابع المسماري، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء من بنغازي، أن تركيا دربت ونقلت مرتزقة من منطقة القرن الأفريقي إلى مصراتة، مشيراً إلى أن الجيش الليبي اتخذ التدابير اللازمة لمواجهة أي تطور شرق مصراتة.

وأضاف المسماري أن القيادة العامة للجيش الليبي تضع معلوماتها حول الدعم والتمويل القطري للإرهابيين أمام المجتمع الدولي، مطالبا بتحرك دولي عاجل لمنع تجنيد ونقل مزيدا من الإرهابيين والمرتزقة من مناطق أفريقية إلى ليبيا.

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وأشار إلى أن تركيا حولت قاعدة "عقبة بن نافع" في منطقة الوطية إلى نقطة دعم وغرفة عمليات بالمنطقة، حيث يصلها يوميا طيران شحن عسكري تركي يحمل المرتزقة والسلاح.

ونوه إلى أن أردوغان قام بتحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة إدارية وسيطر على الميناء والمطار وغيرها، ملمحا إلى رصد آلاف الإرهابيين قادمين من 60 دولة إلى ليبيا وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ضد الليبيين.

ووصف المسماري، الشركات السياحية القطرية - التركية التي تنقل الإرهابيين، بـ"إرهاب جديد" يهدد الأمن القومي الأوروبي والعربي والمنطقة.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.