"الذئاب" التركية تعلق عمل برنامج للخارجية الألمانية

اضطرت وزارة الخارجية الألمانية إلى تعليق عمل برنامج "الدين والسياسة الخارجية" عقب انتقادات واسعة لتعيين مسؤولة بتنظيم "الذئاب الرمادية" التركي في البرنامج.



وقبل أسابيع، عينت الخارجية الألمانية نورهان سويكان كمسؤولة في برنامج الدين والسياسة الخارجية في الوزارة، لتمثل المسلمين، وتتولى العمل كمستشارة للوزارة في القضايا التي تخصهم، ما أثار انتقادات كبيرة.

لكن تعيين سويكان المسؤولة في تنظيمي "الذئاب الرمادية" و"أتيب" التركيين المتطرفين، في منصبها الجديد أثار جدلا كبيرا وانتقادات من سياسيين ووسائل إعلام على مدار الأسابيع الماضية.

وفي ضوء هذه الانتقادات، قررت الخارجية الألمانية تعليق عمل برنامج الدين والسياسة بشكل كامل، وفق ما ذكرته مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية "خاصة"، الأربعاء.

ونقلت عن كريستوفر برجر، المتحدث باسم الخارجية قوله: "نود الدخول في عملية تشاور حول هذا المشروع مع المهتمين به بمن فيهم الذين انتقدوه".

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وتابع "نود تطوير المشروع في إطار هذه المشاورات".

ووفق مجموعة فونكه، فإن الخارجية قررت إعادة تقييم برنامج الدين والسياسة الخارجية، برمته وكل المشاركين فيه بعد موجة الانتقادات العنيفة التي طالت تعيين مسؤولة في منظمة متطرفة، في البرنامج.

يذكر أن سويكان كانت من أشد المعارضين لإصدار البرلمان الألماني مؤخرا، قرارا يعترف بالإبادة العثمانية للأرمن في عام 1915، لذلك يحيط بتعيينها في الخارجية الألمانية الكثير من علامات الاستفهام، وفق موقع "فري فيلت" الإخباري الألماني "خاص".

وقال موقع "سيسرو" الألماني "خاص" إن تعيين سويكان يسمح باختراق تركيا لوزارة الخارجية، لافتا إلى أنها "لا تمثل المسلمين الألمان، ولكن تمثل التنظيمات المتطرفة".

وتنظيم الذئاب الرمادية هو تنظيم قومي متطرف نشأ في كنف حزب الحركة القومية التركي، وتحول لذراع طولى لأردوغان لنشر العنف والفوضى والتطرف في أوروبا.