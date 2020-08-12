لاستقبال "تونير".. وزيرة الدفاع الفرنسية تزور بيروت

تزور وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، الخميس، العاصمة اللبنانية بيروت، لاستقبال حاملة المروحيات "تونير" المكلفة بتقديم المساعدات للشعب اللبناني.

وقال مكتب بارلي، الأربعاء، في بيان، إن "الرسالة من هذه الزيارة، هي نحن هنا، الدعم مستمر، المساعدة المعلنة تم تسليمها".

وأضاف البيان أن "أحد الأهداف هو إزالة الأنقاض من المرفأ لجعله قادرا على العمل مرة أخرى".

وتأتي هذه الزيارة عقب أسبوع من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان بعد وقوع مأساة مرفأ بيروت.

ووعد حينها الرئيس الفرنسي بتقديم المساعدة للبنانيين، وحث السلطات على إجراء إصلاحات هيكلية للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار.

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واستقالت الحكومة اللبنانية، الإثنين، على وقع اتهامات لوزرائها بالفساد والإهمال.





وأبحرت "تونير" الأحد من تولون الفرنسية، وتحمل على متنها مجموعة هندسية من القوات البرية تتكون من نحو 350 عنصر، ومفرزة غواصين من البحرية للتثبت من عدم وجود حطام يصعّب الوصول إلى المرفأ.



وتوجد أيضا على متن حاملة الحوامات إمكانيات لاستطلاع المنافذ البحرية والدعم في مجال المسح البحري، بعد تحول المرفأ إلى ركام ودمرت عدة أحياء محيطة به.

وتنقل "تونير" أيضا مساعدة غذائية، تشمل خاصة الحبوب، ومواد بناء وفرتها عدة وزارات فرنسية وشركات خاصة.

من ناحية أخرى، سيسلم الجيش الفرنسي 75 ألف حصة مؤن عسكرية للجيش اللبناني. وفي الإجمال، ستسلم فرنسا 18 طنا من المساعدات الطبية ونحو 700 طن من المساعدات الغذائية بحلول 15 أغسطس/ آب.