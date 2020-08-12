شكرا لقرائتكم خبر وزير الخارجية: سنعمل ما بوسعنا ليتبوأ السودان مكانه عربيا وأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة ستعمل ما بوسعها حتى يتبوأ السودان مكانه الطبيعي في مقدمة الدول العربية والجوار الأفريقي ودول العالم.

وشدد خلال ترؤسه الاجتماع المرئي الثامن لأصدقاء السودان أمس، على الدعم السياسي الكامل لجهود إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق آمال الشعب السوداني المشروعة في الحرية والعدالة والسلام، وقال «نحن نعي أن الطريق لتحقيق السلام المستدام والتنمية والازدهار في السودان محفوف بالتحديات والصعوبات إلا أنه السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من محنته، كما أننا نشدد على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في سبيل الوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمنه الإقليمي».

وأضاف «وإذ نرحب بشركاء السلام، فإننا نؤكد على ضرورة التحلي بالمسؤولية أمام هذه الفرصة التاريخية لتحقيق الأمن والعدالة والسلام المستدام وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق أي خلافات أو نزاعات»، مؤكدا أن عملية السلام مرتبطة بشكل مباشر بمسائل التنمية والإصلاح الاقتصادي، مقدرا جهود الحكومة الانتقالية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي فاقمت جائحة كورونا منها، مؤكدا ضرورة مواصلة الدعم من جميع الشركاء للحكومة الانتقالية في سبيل التنفيذ الفعال للإصلاحات الاقتصادية في الوقت المناسب، والسعي للبدء في عملية التخفيف من ديونه في إطار العمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

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وثمن جهود الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل إزالة اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب الأمر الذي يعد أساسيا لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية.

وقال «إن دعم السودان في الوقت الحالي يعد استثمارا مهما للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي»، مشيرا إلى أن المملكة ستعمل ما في وسعها حتى يتبوأ السودان الشقيق مكانه الطبيعي في مقدمة الدول العربية والجوار الأفريقي ودول العالم.

حضور اجتماع أصدقاء السودان: