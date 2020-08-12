429 فلسطينيا اعتقلتهم إسرائيل خلال شهر

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وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- سلوان)، ضمن ورقة حقائق صدرت عنها أمس، أن سلطات الاحتلال اعتقلت201 مواطن من القدس، و46 فلسطينيا من رام الله والبيرة، و35 من الخليل، و34 فلسطينيا من جنين، ومن بيت لحم 22 فلسطينيا، فيما اعتقلت 20 مواطنا من نابلس، ومن طولكرم 15 مواطنا فلسطينيا، و17 فلسطينيا من قلقيلية، وثمانية مواطنين فلسطينيين من أريحا، و15 فلسطينيا من طوباس، وثلاثة فلسطينيين من سلفيت، إضافة إلى 13 فلسطينيا من غزة.
وأشارت إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين بلغ في سجون الاحتلال حتى شهر يوليو 2020 قرابة 4500 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 160 طفلا، والمعتقلين الإداريين ما يقارب 360، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 98، من بينها 33 أمرا جديدا، و65 تمديدا.
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