شكرا لقرائتكم السعودية.. الملك سلمان يصل نيوم للراحة والاستجمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وكان الملك سلمان، قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.

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صور وصول الملك سلمان الى نيوم

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع نيوم، وهو عبارة عن منطقة خاصة سيشتمل أراض داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة ممتدة بين 3 دول بتكلفة تتجاوز 500 مليار دولار يتم تمويلها بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين محليين وعالميين.

وتقع منطقة نيوم شمال غرب المملكة، على مساحة 26.500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2.500 متر.

وتقع نيوم في منطقة استراتيجية يمكن لنحو 70% من سكان العالم الوصول لها في غضون 8 ساعات على الأكثر، وقال المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، إن روما تبعد بنحو 3 ساعات جواً من نيوم، فيما تبعد لندن نحو 5 ساعات فقط.