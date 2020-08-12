شروط القبول بمعهد السكة الحديد

شروط القبول لراغبى التقديم فى المعهد من الحاصلين على الثانوية العامة (رياضة) أو الثانوية الفنية نظام ال 3 سنوات (كهرباء - ميكانيكا)، كالتالي وفقا لما نشرته أخبار اليوم:

1- تسجيل رغبة الالتحاق بالمعهد عن طريق موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي، والذى سيكون متاحا للطلاب مع بدء أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، ولا داعى مطلقا للحضور إلى مقر المعهد بوردان - الجيزة إلا بعد قبول الترشيح عن طريق مكتب التنسيق، ووفق التعليمات التى ستصدرها إدارة المعهد حين ذلك.

2- بناء على مجاميع الطلاب الراغبين بالالتحاق بالمعهد، يحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالمعهد لكلا الشهادتين (الثانوية العامة والفنية)، ويتم ارسال كشوف بأسماء الطلاب المرشحين بالقبول إلى إدارة المعهد.

3- تبدأ بعد ذلك، أعمال اختبارات القدرات المرشحة للقبول بالمعهد (لياقة طبية - لياقة بدنية - سمات - هيئة).

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4- الدراسة بالمعهد لمدة عامين، وتكون الإقامة داخلية خلال أيام الدراسة، والمعهد بمصروفات، ومصروفات العام الماضى كانت 10 آلاف جنيه للعام الواحد.

5- الحد الأدنى للقبول يتحدد بحسب مجاميع الطلاب الراغبين فى القبول بالمعهد عبر مكتب تنسيق القبول فى الجامعات المصرية والتابع لوزارة التعليم العالى، ومكتب التنسيق هو من يعلن الحد الأدنى للقبول بالمعهد.

6- الحد الأدنى للقبول بالمعهد يتغير من عام لآخر، وبالنسبة للعام الماضى كان الحد الأدنى للقبول بالنسبة لشهادة الثانوية العامة (علمي رياضة فقط ) هو 70.25 %، وبالنسبة للثانوية الفنية الصناعية (كهرباء - ميكانيكا) هو 88 %، ومن المتوقع أن يتغير الحد الأدنى للقبول عن هذا العام.

7- المعهد تابع لوزارة النقل وبإشراف وزارة التعليم العالي، وموقع المعهد بمحافظة الجيزة - وردان.