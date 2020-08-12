كورونا في سويسرا: التجمعات الحاشدة ممنوعة

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تحظر سويسرا التجمعات لأكثر من ألف شخص. واعتبارًا من الأول من أكتوبر، يسمح بالتجمعات شرط أن يعتمد المنظمون تدابير وقاية صحية صارمة، وأن يحصلوا على تصريح مسبق.

برن: مددت سويسرا الأربعاء حظر التجمعات لأكثر من ألف شخص حتى الأول من أكتوبر، على أن يسمح بها اعتبارًا من ذلك التاريخ ضمن شروط مشددة، مثل القدرة على تتبع المشاركين في التجمع. وأوضحت الحكومة السويسرية في بيان أنها تريد ضمان "عدم تدهور الوضع الوبائي في سويسرا".

كان يفترض أن ينتهي حظر التجمعات في 31 أغسطس، لكن جرى تمديده شهرًا إضافيًا. واعتبارًا من الأول من أكتوبر، سيسمح بالتجمعات شرط أن يعتمد المنظمون "تدابير وقاية صحية صارمة" وأن يحصلوا على تصريح مسبق من السلطات المحلية.

وجاء في البيان أن التصريح يمنح اعتمادًا على "الوضع الوبائي المحلي وقدرات تتبع المشاركين". وستطبق هذه الشروط على كافة القطاعات، سواء كانت رياضية أو ثقافية أو دينية، وفق البيان الذي أشار إلى أن هذه "الخطوة الحذرة" في رفع القيود تأخذ بعين الاعتبار "حاجات المجتمع والمصالح الاقتصادية للنوادي الرياضية والمناسبات الثقافية".

الكمامة إلزاميًة في الطائرات

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من جهة ثانية، سيصبح وضع الكمامة إلزاميًا في الطائرات على كافة الرحلات اعتبارًا من السبت، كما قررت الحكومة الفدرالية. ويطبق هذا الإجراء على كافة الرحلات التجارية القادمة والمغادرة من سويسرا، بغض النظر عن الشركة التي تسيرها.

ووضع الكمامة إلزامي بالفعل في القطارات والترامواي والحافلات منذ 6 يوليو.

وأعلنت من برن رئيسة سويسرا سمونيتا سوماروغا خلال مؤتمر صحافي: "علينا أن نواجه معًا هذا الوضع. الفيروس لا يزال هنا".

وتسجل سويسرا 37,079 إصابة من بين 8,5 ملايين نسمة و1713 وفاة بالفيروس. وسجلت الأربعاء 273 إصابة جديدة، وهو رقم غير مسبوق منذ منتصف أبريل.

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