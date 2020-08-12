شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان: رصدنا إقبالا ملحوظا من الناخبين فى اليوم الثانى للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان المركزية وفروعها بالمحافظات، أنها واصلت متابعتها لليوم الثانى والأخير 12 أغسطس 2020 من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، وإيفاد البعثات الميدانية بمحافظات (أسوان، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، القليوبية، الغربية، كفرالشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القاهرة، الجيزة)، وأنه على الرغم من قيام الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الإتاحة إلا أنه قد تم رصد بعض الملاحظات التى لا تؤثر فى مجمل سير العملية الانتخابية، ولكن من الضرورى تداركها مستقبلاً ، وهى :

1- استمرار وجود الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين أمام اللجان وفى نطاق الحرم الانتخابى ببعض الدوائر .

2- قيام أحد متابعى المجتمع المدنى بالجيزة بتوجيه الناخبين للإدلاء بالصوت لصالح احد المرشحين بمدرسة محمد محمود عبد العزيز بدائرة الطالبية بمحافظة الجيزة .

3- كما تلاحظ أن الحيز المخصص خلف الساتر غير كافى للناخب للإدلاء بصوته ولضمان سرية الاقتراع نظرا لكبر حجم بطاقة الاقتراع الخاصة بالمقاعد الفردية .

4 - قيام بعض العاملين بإدارة الهرم التعليمية بمسيرة لدعوة الناخبين وحثهم على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ .

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ورأى المجلس أن هناك ازدياداً ملحوظاَ فى مشاركة المواطنين فى العملية الانتخابية خلال اليوم الثانى نظرا لمشاركة المرأة وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة وقد ساهم فى هذا الدور الإعلامى الواضح فى توعية وحث الناخبين على المشاركة فى الشأن العام.

والغرفة مستمرة فى أعمالها لمتابعة عملية الفرز .

وبدأت اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية فى فرز أصوات الناخبين لإعلان أسماء الفائزين وإرسال النتيجة إلى اللجان العامة تمهيدا لتجميعها وإعلانها لاحقا بشكل رسمى.

وأغلقت 14 ألفا و92 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية أبوابها فى تمام التاسعة مساء الأربعاء بعد إقبال جيد من قبل الناخبين.

وبلغ عدد المقيدين فى كشوف الناخبين وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات نحو 63 مليونا أدلى عدد منهم بصوته من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء بإشراف 18 ألف قاض أساسى واحتياطى يعاونهم 120 ألف موظف.

وتنافس فى هذه الانتخابات 787 مرشحا بالنظام الفردى للفوز بـ100 مقعد فى 27 محافظة.