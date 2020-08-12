شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن التحقيق فى وقوع بعض مواقع المؤسسات القومية بخطأ مهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة متابعة الهيئة الوطنية للصحافة لانتخابات مجلس الشيوخ، أنها واصلت أعمالها علي مدار اليوم الأخير في الانتخابات، حيث تابعت اللجنة التغطية الصحفية لعملية التصويت سواء في الخارج أو الداخل، مضيفة أنها وضعت تقريرها النهائي عن العملية الانتخابية التي استمرت علي مدار خمسة أيام، حيث بدأت اللجنة عملها من يوم السبت 8 أغسطس بمتابعة مدي الالتزام بالصمت الانتخابي، كما حرصت الغرفة علي التواصل مع الصحفيين والرد علي أية استفسارات لتسهيل عملهم ومساعدتهم في حل أية مشكلات قد تواجههم .

وأضافت الغرفة أنها تواصلت مع الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتنسيق معها لتوفير المعلومات اللازمة للصحفيين حول سير العملية الانتخابية بالخارج.

وأكد عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن انتخابات مجلس الشيوخ تأتي في اطار حرص الدولة علي إرساء قواعد العدالة والديمقراطية وتحقيق أعلي معايير العدالة والشفافية، مضيفا أن غرفة المتابعة اكتشفت وقوع بعض البوابات الإلكترونية التابعة لعدد من المؤسسات الصحفية في خطأ مهني بنشر صورة غير موثوقة المصدر، حيث وجهت الهيئة بالتحقيق مع المسئولين عن هذا الخطأ وإفادة الهيئة بنتائج التحقيقات بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وبدأت اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في فرز أصوات الناخبين لإعلان أسماء الفائزين وإرسال النتيجة إلى اللجان العامة تمهيدا لتجميعها وإعلانها لاحقا بشكل رسمي.

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وأغلقت 14 ألف و92 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية أبوابها في تمام التاسعة مساء الأربعاء بعد إقبال جيد من قبل الناخبين.

وبلغ عدد المقيدين في كشوف الناخبين وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات نحو 63 مليونا أدلى عدد منهم بصوته من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء بإشراف 18 ألف قاض أساسى واحتياطى يعاونهم 120 ألف موظف.

وتنافس في هذه الانتخابات 787 مرشحا بالنظام الفردي للفوز بـ 100 مقعد في 27 محافظة.