شكرا لقرائتكم خبر عن "تنسيقية الأحزاب": إقبال ملحوظ للشباب فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تستمر فى متابعة العملية الانتخابية بمختلف اللجان الانتخابية بكافة محافظات الجمهورية، مضيفا أن أهم الملاحظات من خلال المتابعين على الأرض، أن اليوم الثانى للتصويت قد شهد إقبالا أكثر من اليوم الأول، وارتفعت معدلات التصويت بشكل ملحوظ بعد الساعة 5 من مساء اليوم، خاصة بعد انكسار درجة الحرارة وعودة الموظفين من أعمالهم، وزادت نسبة الإقبال من الشباب بشكل ملحوظ بعد الساعة 5 مساء اليوم أيضا.

كما أكدت وجود إقبال ملحوظ فى تصويت السيدات بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة المناطق الريفية ومناطق الوجه القبلى، وأن التصويت مستمر بشكل منتظم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات في كل محافظات الجمهورية، كما طبق القضاة المشرفون على العملية الانتخابية، قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات للحفاظ على سلامة سير العملية الانتخابية، دون وجود مخالفات داخل اللجان الفرعية.

ولفتت تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن ما رصده المتابعين خارج اللجان، فقد تلاحظ استمرار بعض مرشحى الفردى فى الدعاية الانتخابية خارج اللجان، ما يعد خرقا للصمت الانتخابى، لكن فى المجمل كافة الخروقات لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية أو تغير اتجاهات تصويت المواطنين.

وأوضحت أن المتابعين مروا على عدد كبير من اللجان الانتخابية فى كل المحافظات، للرصد والتوثيق، نذكر منها الأمثلة الآتية:

1- محافظة بورسعيد، حى الزهور، مدرسة أكتوبر الثانوية بنات، (لجنة فرعية) 21 بدأت اللجنة الساعة 9 صباحا، ويوجد بها مكان يختلي المواطن بنفسه فيه، للتصويت بشكل سري، كما يوجد عدد من مندوبي بعض مرشحي الفردي والقائمة، ولا يوجد دعاية انتخابية داخل اللجنة أو خارجها.

2- محافظة المنيا، منطقة مغاغة، مدرسة بني مولمس، رقم اللجنة الفرعية 633 / 634، بدأت اللجنة الساعة 9، ودخل أول ناخب في تمام الساعة، 9:20 مع وجود مندوب لأحد مرشحي الفردي، وبسؤاله عن سير العملية الانتخابية، أكد التزام اللجنة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يوجد دعاية انتخابية.

3- محافظة بني سويف، قرية أطواب مركز الواسطى، المدرسة الابتدائية المشتركة، رقم اللجنة 380، بدأت في تمام 9 صباحا، ويوجد مكان للتصويت خلف ساتر، كما يوجد مندوب لأحد المرشحين الفردي، ولا يوجد دعايا انتخابية داخل اللجنة أو خارجها، وبسؤال مندوب المرشح أكد خلو اللجنة من أي مخالفات.

4- محافظة الإسكندرية، مدرسة الشهيد شريف محمد عمر، منطقة مصطفى كامل - سيدي جابر، لجنة 349، ويوجد مناديب لبعض مرشحي الفردي، وبسؤالهم أكدوا خلو اللجنة من أي تجاوزات داخلها، وتعاون رئيس اللجنة وتسهيل مهمة المندوبين من أجل متابعة العملية الانتخابية.

5- محافظة الجيزة، المدرسة السعدية، لجنة فرعية 38، بدأت 9 صباحا، ولا يوجد أي مندوب لأي مرشح، ولا توجد دعاية انتخابية داخل اللجنة أو خارجها، وهناك التزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

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6- محافظة الجيزة، منطقة البدرشين، مدرسة أحمد عرابي الابتدائية المشتركة، رقم اللجنة الفرعية 716 و717 و718، بدأ التصويت الساعة 9، يوجد مندوب لأحد المرشحين، ولا توجد دعاية انتخابية داخل اللجنة وخارجها.

7- محافظة الشرقية، مدرسة الزراعة بالزقازيق أول، لجنة فرعية 11، لا يوجد مخالفات انتخابية داخل اللجنة، ويوجد مكان للتصويت بشكل سري، ولا توجد مخالفات داخل اللجان، ولكن يوجد خارج اللجنة دعاية لأحد مرشحي الفردي.

8- محافظة الدقهلية، مدينة المنصورة، مدرسة فخر الدقهلية الابتدائية، لجان فرعية 53 و54، لا يوجد دعاية انتخابية داخل اللجنة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما يوجد مكان يختلي فيه المواطن بنفسه للتصويت بشكل سري، وتوجد خارج اللجنة دعاية انتخابية لبعض مرشحي الفردي، ما يعد خرقا للصمت الانتخابي.

9- محافظة أسوان، منطقة إدفو، المدرسة المعمارية الإعدادية الجديدة، لجنة فرعية 210، بدأ التصويت الساعة 9 صباحا، لا توجد دعاية انتخابية داخل اللجنة، ويوجد بعض المندوبين لمرشحي الفردي والقائمة، كما تلاحظ اهتمام كبير بالإجراءات الاحترازية ومساعدة رجال الشرطة لكبار السن للوصول إلى مقر اللجنة.

10- محافظة سوهاج، منطقة دار السلام، مدرسة ناصر الابتدائية، رقم اللجنة الفرعية 507، بدأ التصويت الساعة 9، ولا توجد أية خروقات أو دعاية انتخابية داخل اللجان، ويوجد بعض المندوبين لمرشحي الفردي والقائمة.

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بني سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الأقصر 25 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة أسوان بعدد 12 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الشرقية 47 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة دمياط 17 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة بورسعيد 8 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسماعلية بعدد 9 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة السويس 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة شمال سيناء 7 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة جنوب سيناء بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسكندرية بعدد 67 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة البحيرة بعدد 41 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة مرسي مطروح بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الوادي الجديد مرشحين على مقعد واحد.

فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالي: قائمة بها 35 مرشحا والثانية بها 35 مرشحا والثالثة بها 15 مرشحا والرابعة 15 مرشحا بإجمالي 100 مرشحا والمخصص لها في نفس الوقت 100 مقعد.