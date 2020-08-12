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المرشح أحمد دياب يتفقد لجنة ميت عقبة ويشيد بتنظيم التصويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد المرشح احمد دياب عن حزب مستقبل وطن فى الانتخابات الفردية لمجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة، المواطنين بالمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية وهو ما يدل على وعى الشعب المصرى، وحرصه على استكمال مؤسساته التشريعية وفقًا للدستور، وأشاد دياب بالتنظيم الجيد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس في لجان الانتخابات، والجهود التى تبذلها وزارت الداخلية والصحة والإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، لإدارة العملية الانتخابية.

 

 

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وقام دياب بجولة تفقدية فى اليوم الأول للتصويت، على عدد من اللجان ومنها لجنة مدرسة يوسف السباعي بميت عقبة.

 

يذكر ان انتخابات مجلس الشيوخ انطلقت اليوم الثلاثاء بجميع محافظات الجمهورية، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

 

 

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