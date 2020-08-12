شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل إمام: لم يولد حتي الآن من يستطيع شراء اصوات و شباب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد عادل إمام عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر المرشح لمجلس الشيوخ فردي عن دائرة الجيزة شباب وبنات مصر المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي يسدل الستار عليها مساء اليوم.

وقال إمام: "السلبية وعدم المشاركة لا توصل رسالتك.. بل تمنح الفرصة للمنتفعين في تحديد مصيرك، مشاركتك تعني تمسكك بحقوقك."

وتابع قائلا: "لا تترك غيرك يحدد مصيرك.. شارك واثبت وجودك وأن صوتك عال ولازم يتسمع، فرصتنا في إيدينا ولم يولد حتي الآن من يستطيع شراء أصوات شباب و بنات مصر."

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وعن مستقبل البلاد قال إمام: كنا نجد كثير من الأقوال والشعارات دون تطبيق أو حل عملي ملموس للمشاكل، أصبحنا في مواجهة المشاكل المتراكمة نجد مشروعات قومية خدمية وبنية تحتية ومصانع ومزارع وفرص عمل للشباب، ويجب أن ندعم معارك التنمية والتقدم.

ويسترسل إمام: على هذا ندعم مؤسسات الدولة الوطنية، ونطالب الجماهير بالالتفات إلى ضرورة اختيار مجلس الشيوخ من عناصر قادرة ولديها رؤية وتجارب ناجحة، وعدم ترك الساحة للفساد وغير القادرين على معاونة الرئاسة ومجلس النواب على اجتياز هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.