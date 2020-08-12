"الزراعة": تطوير العمل بالمشاريع البحثية بمركز البحوث الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مديري المعاهد والمعامل المركزية ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية وإدارة المركز، تنفيذا لتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل المستمر بين قيادات الوزارة وكافة العاملين.

وقال رئيس مركز البحوث الزراعية، في تصريحات صحفية، على هامش اللقاء، إن الاجتماع انتهى بتوجيه رسالة شكر للقائمين على تطوير المنظومة الزراعية والباحثين بمركز البحوث الزراعية مع التأكيد بأنه سيتم محاسبة المقصرين في أداء العمل خلال الفترة المقبلة أو الفترات السابقة، وربط المكافآت والحوافز بالعمل والإنتاج طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير الزراعة في هذا الشأن.

وأضاف "سليمان"، أن الاجتماع تناول ضرورة حث جميع العاملين بكافة الجهات التابعة للمركز على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ مؤكدًا على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري لما له من أهمية في استكمال بناء مصر الدولة القوية القادرة على مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

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كما تناول الاجتماع أيضًا ضرورة مراجعة المشاريع البحثية وإعادة ترتيبها بالشكل الذي يحولها لمنظومة عمل مؤسسية تسهم في تطوير العمل بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية والتشديد على ضرورة أن يكون لكل بحث عائد اجتماعي ملموس وتطوير المنظومة الزراعية بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للوزارة ورؤية الدولة المصرية 2030.

وشدد "سليمان"، على أن تطوير البحوث العلمية الزراعية يرتبط بما يحققه البحث من نتائج تطبيقية على أرض الواقع وضرورة المتابعة الميدانية الفاعلة ومراجعة كافة البيانات بشكل دقيق، مؤكدًا على أن وزير الزراعة يولي اهتمامًا شخصيًا بدقة البيانات من أجل المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة، وكذلك على ضرورة الاهتمام برفع تقييم المركز من الجهات الدولية.

وقال رئيس مركز البحوث الزراعية إن الاجتماع تناول البروتوكولات التي وقعها المركز مع الجامعات وكذلك أكاديمية البحث العلمي، ويأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بضرورة التعاون مع مختلف الجهات الأكاديمية لتدريب ومشاركة الطلبة ذات الصلة في تطوير المنظومة الزراعية.