مجلس الشيوخ 2020.. مرشح حزب النور يحصل على صفر أصوات في لجنتين بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

حصل المهندس صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشورى والشعب الأسبق وعضو الهيئة العليا بحزب النور على صفر أصوات في لجنة زنارة وكفر صناضيد التابعين لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

فيما حصل علاء طاحون على 59 صوتًا والمرشح هشام الحج علي على 62 صوتًا والدكتور أسامة فهيم على 51 والدكتور حسن الخولي على 59 صوتًا ومحمود فريد شرارة 74 صوتًا.

وبدأت منذ قليل أعمال فرز الاصوات داخل اللجان الفرعية بمحافظة المنوفية ويجري حصر جميع الأصوات داخل اللجنة العامة بالصالة المغطاة في ستاد جامعة المنوفية.

