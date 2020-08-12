محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
حصل المهندس صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشورى والشعب الأسبق وعضو الهيئة العليا بحزب النور على صفر أصوات في لجنة زنارة وكفر صناضيد التابعين لمركز تلا بمحافظة المنوفية.
فيما حصل علاء طاحون على 59 صوتًا والمرشح هشام الحج علي على 62 صوتًا والدكتور أسامة فهيم على 51 والدكتور حسن الخولي على 59 صوتًا ومحمود فريد شرارة 74 صوتًا.
وبدأت منذ قليل أعمال فرز الاصوات داخل اللجان الفرعية بمحافظة المنوفية ويجري حصر جميع الأصوات داخل اللجنة العامة بالصالة المغطاة في ستاد جامعة المنوفية.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشيوخ 2020.. مرشح حزب النور يحصل على صفر أصوات في لجنتين بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.