الحرية المصري: انتخابات الشيوخ شهدت إقبالا ملحوظا من الشباب وكبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

واصلت غرفة العمليات التي شكلتها الأمانة المركزية بحزب الحرية المصري، متابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم ‏الثاني من الانتخابات -في عدد كبير من اللجان الانتخابية-، حرصا من الحزب على دعم أواصر الديموقراطية وإظهار فعالية المشاركة ‏في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بما يدعم مكانة مصر في الداخل والخارج بما يليق بحضارتها وشعبها، ويستمر حزب الحرية ‏المصري في العمل على تفعيل خطته من خلال المشاركة الفعالة أيام التصويت، وعمل غرفة عمليات "كول سنتر"، خلال الفترة من ‏‏9-12 أغسطس لحث المواطنين تليفونيا على الخروج للتصويت.‏

وتواصل الحزب مع غرف العمليات الفرعية لإعداد وتجهيز أسماء بكشوف الناخبين، فضلا عن عمل نقاط تجمع أمام كل لجنة ‏انتخابية مع وضع لافتات تشير لذلك لسهولة وصول المواطن إلى رقمه ولجنته الانتخابية مع توفير سبل التعقيم المناسبة، ‏من ناحية أخرى حرص حزب الحرية المصري على تسهيل وصول الناخب وخصوصا كبار السن والسيدات الى اللجان بتوفير ‏وسيلة مواصلات مجانية عليها "شعار" الحزب عليها يشرف عليها شباب الحزب وتوفير عدد من الكراسي المتحركة، وتكليف أمناء ‏الوحدات القاعدية بالمرور على الأسر والعائلات، لليوم الثاني لحثهم على المشاركة بالتصويت وحسن الاختيار. ‏

ورصد الحزب بمختلف اللجان والمحافظات التزام الناخبين والمشرفين على إدارة العملية الانتخابية ببعض اللجان بإجراءات ‏الوقاية من فيروس كورونا، ووجود المطهرات وتواجد مندوبي الصحة ببعض اللجان، وقام أمناء الحزب بالمحافظات بإزالة العقبات ‏أمام الناخبين وتوعية للمواطنين بأهمية المشاركة وكيفية الاختيار لمرشحي الفردي حتى لا يتم إبطال الصوت الانتخابي، كما تم ‏توفير عدد من السيارات لنقل الناخبين مجانا لمقرات اللجان.‏

كما حث أحمد مهني، عضو المجلس الرئاسي والأمين العام لحزب الحرية المصري، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات ‏مجلس الشيوخ 2020، بمحافظة الإسكندرية، المواطنين على التصويت في العملية الانتخابية، وتفقد مجموعة من اللجان الانتخابية ‏بالمحافظة والتقى بعدد من أعضاء الحزب والأهالي.‏

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وأكد مهني، أن غرفة عمليات الحزب تعمل منذ فترة بداية من إعلان الترشح، وخوض الانتخابات، بالإضافة إلى أنه بالتنسيق مع ‏أمناء المحافظات قام بحملة توعية للمواطنين في كافة المراكز والقرى والنجوع بدعم القائمة الوطنية من أجل مصر وتوعية الناخبين ‏بكيفية التصويت لمرشحي الفردي حتى لا يتم إبطال الصوت الانتخابي.

ووفر الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بحزب الحرية المصري، مجموعة سيارات لنقل الناخبين بالمجان للجان الانتخابية ‏‏بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن خطة الحزب لحث المواطنين للمشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، ‏وذلك إيمانا بالمسئولية الوطنية أمام المجتمع،‎ ‎وشعوراً منه بالمسئولية تجاه أهالي مراكز و قرى ومدينة بنها.‏

وأكد المستشار أحمد حبيب، عضو الهيئة العليا للحزب، أن العملية الانتخابية شهدت إقبالا ملحوظا من الشباب وكبار السن بمختلف ‏اللجان الانتخابية وهو ما يؤكد اهتمام مختلف الأجيال بالتعبير عن آرائهم وحرصهم على المشاركة للتعبير عن رأيهم، مضيفا أن ‏الشعب المصري يثبت للعالم أجمع في رسائل مختلفة أنه يقف خلف الدولة المصرية بالرغم من الجائحة التي تجتاح العالم "كوفيد 19" ‏ويخرج لاختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.

وتابعت المحافظات المختلفة بالحزب من خلال غرفة عمليات الفرعية انتخابات مجلس الشيوخ ‏المصري والدعوة لأعضاء ‏الحزب والمواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم لصالح الائتلاف الوطني من ‏أجل مصر فردي وقائمة، وتسهيل نقل الناخبين إلى ‏المقرات الانتخابية في المدن والقرى المجاورة وتوفير عدد من أجهزة اللاب توب أمام اللجان مع مجموعة من الشباب المتطوعين لمعرفة ‏الناخبين باللجان الانتخابية.